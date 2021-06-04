Silahlı suç örgütüne nefes kesen operasyon: Cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'uyuşturucu imal ve ticareti yapma' suçlarını işlediği tespit edilen ve liderliğini cezaevindeki E.K.'nin, yöneticiliğini ise Ş.K. ile R.Ç.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.