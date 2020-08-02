Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar
Şile, Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.
Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.