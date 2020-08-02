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  3. 02 Ağustos 2020 23:31

Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar

Şile, Ayazma Plajı'nda cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Şile sahillerinde yoğunluk devam ediyor. 

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Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar

İstanbul'da kalanların yoğun ilgi gösterdiği ilçede plajlar doldu taştı. 

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Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar

Sabah saatlerinde bile yoğunluğun görüldüğü Ayazma Plajı'nda Kumbaba bölgesine yakın bir noktada Cankurtaran ekiplerinin gözetleme kulesini yerinden söküp denize taşıyan bir grup yabancı uyruklu genç kulenin üzerinden denize atlamak için birbirleriyle yarıştı.

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Şile'de cankurtaranların kulesini söküp denize taşıdılar

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