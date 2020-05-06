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  3. 06 Mayıs 2020 10:11

Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor

Şile’de 17 ay önce karaya oturan gemi parçalara ayrılarak denizden karaya çekiliyor. Parçalara ayrılarak karaya çekilen gemi havadan görüntülendi.

Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor

Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi 17 ay önce Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. 

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Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor

Karaya oturan gemiden 16 mürettebat saatler süren kurtarma çalışmalarıyla gemiden çıkarılmıştı. 17 ay boyunca denizde duran gemi çürüyerek bölünmüştü.

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Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor

Ekipler çürümeye yüz tutmuş Natalia isimli kargo gemisini denizden karaya çekmeye başladı. Gemi, iş makineleri ile parçalara ayrılarak karaya çekiliyor.

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Şile'de karaya oturan gemi parçalanarak karaya çıkartılıyor

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