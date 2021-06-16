Silivri'de şaşkına çevren türbe

Burada daha önce mevline tekkesi olduğu bilinmektedir. Hacı Pervane Hazretleri bu tekkenin önemli muhitlerinden birisidir. Kendisi vefat ettikten sonra, türbesi buraya inşa edilmektedir. 1925 yılında mevline tekkesi yıkılır, 2006 yılında ise buraya türbe üzerine bina inşa edilir.