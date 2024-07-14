Silivri'de yangın paniği

Silivri'de geniş tarım alanlarını etkileyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde bir alan yani Silivri tarihin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evimizi tahliye ettik. Hayvanlarımızı tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.