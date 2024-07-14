Silivri'de yangın paniği
İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Silivri'nin Gazitepe Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Havadan helikopter desteğiyle de söndürülmeye çalışılan yangın, yol kenarında ve trafikteki vatandaşları da tehdit etti.
Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu çalışmaları bölgede takip etti.
Silivri'de geniş tarım alanlarını etkileyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Gazitepe bölgesinde yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, 5 kilometre genişliğinde bir alan yani Silivri tarihin en büyük yangınını yaşadık. Bölgemizde birçok çiftlik evimizi tahliye ettik. Hayvanlarımızı tahliye ettik. Çok şükür can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.