Şimdi de gizemli hastalık alarmı: Saatler içerisinde öldürüyor!
Dünya koronavirüsten kurtulmaya çalışırken yeni bir salgın alarmı verildi. Uzmanlar saatler içinde kurbanları öldüren hastalıktan en çok etkilenen yaş grubunu ve semptomları açıkladı.
Dünyanın koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Her gün binlerce cana mal olan virüs 237 milyondan fazla insana bulaşırken 5 milyona yakın insanı öldürdü.
Son dönemde varyantlar ile gündemde olan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Koronavirüsün en dikkat çeken varyantı ise kuşkusuz Delta.
Daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Delta, dünya genelindeki vaka ve ölümlerde artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
HİNDİSTAN'DA YENİ SALGIN!
Zira ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı orijinal virüsü (Wuhan versiyonu) geride bırakarak dünya genelindeki baskın tür olmayı başardı. Delta'nın ortaya çıktığı ülke olan Hindistan ise tabiri caizse yeni bir salgın haberi ile yürekleri ağza getirdi.