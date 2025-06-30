Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanda çıkan yangın evlere sıçradı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık bin 500 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı.
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Fırtınanın da etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
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Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı.
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Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor.
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