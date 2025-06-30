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Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanda çıkan yangın evlere sıçradı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaklaşık bin 500 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi - Resim: 1

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

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Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi - Resim: 2

Fırtınanın da etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. 

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Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi - Resim: 3

Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bazı evlere sıçrarken, mahallede tahliyeler başladı. 

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Şimdi de Hatay yanıyor! Alevler evlere sıçradı, yüzlerce vatandaş tahliye edildi - Resim: 4

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarına devam ediyor. 

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