  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Erzincan’da etkili olan yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 1

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle adeta savaş alanına dönen beldenin bir bölümünde evlerin çatısı uçtu, demir direkler ve ağaçlar devrildi. 

1 / 5
Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 2

Hortum anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

2 / 5
Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 3

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, beldedeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.

3 / 5
Şimdi de hortum dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü - Resim: 4
4 / 5