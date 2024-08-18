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Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları

Muğla'da çıkan eş zamanlı orman yangınlarına ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları - Resim: 1

Yangın, eş zamanlı olarak Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ve Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. 

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Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları - Resim: 2

Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. H

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Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları - Resim: 3

ızla yangın bölgelerine ulaşan ekipler karadan rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile havadan destek verdi. 

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Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları - Resim: 4

Havadan ve karadan yoğun bir şekilde alevlerle mücadelenin başladığı bölgelerde ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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