Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''
Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.
Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.
Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı çiğnedi.
"REBEKKA YAT, ÇEKİYORLAR" Posta'da yer alan habere göre; ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in "Rebekka çabuk yat, çekiyorlar" dediği duyuldu.