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  3. 17 Nisan 2020 14:15

Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''

Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.

Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''

Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas, önceki gün Bebek'te bir eczanede görüntülendi. Yasağı çiğneyen yönetmen, habercileri görünce arabasının camlarını kapattı.

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Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''

Corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmişti. 67 yaşındaki Sinan Çetin ise bu yasağı çiğnedi.

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Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''

"REBEKKA YAT, ÇEKİYORLAR" Posta'da yer alan habere göre; ünlü yönetmen, habercileri görünce hemen aracının camını kapattı. Eşi Rebekka Haas ise eczaneden alışveriş yaptıktan sonra koşar adım otomobile geldi. Bu sırada Sinan Çetin'in "Rebekka çabuk yat, çekiyorlar" dediği duyuldu.

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Sinan Çetin: ''Çabuk yere yat, çekiyorlar!''

Torpidoya doğru eğilen Rebekka Haas ne yapacağını şaşırdı. Sinan Çetin'in ise kahkaha ile güldüğü görüldü. Ünlü yönetmen, geçen hafta da Bebek'te görüntülenmiş, "Neden dışarıdasınız?" diye soran habercilere "Kulağımda kulaklık var, müzik sesi yüksek. Sizi duyamıyorum" demişti.

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