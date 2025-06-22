Sınav yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aksaray'da üniversite sınavına girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu 2 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi. B.K. (48) yönetimindeki otomobil, kavşakta M.S.'nın (19) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerden B.K.'ın eşi N.K. (50), olay yerinde hayatını kaybetti. B.K. ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu U.K.n (19), A.K. (8), komşusu A.C. (41), AYT'ye girecek kızı E.C. (19) ile diğer sürücü M.S., AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri E. ve E.S. (18), Ş.D. (51) ve G.K. (28) yaralandı.
2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR
İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan E.C. ile U. ve kardeşi A.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Her iki araçta da YKS'ye girecek olan öğrencilerin olduğu, ailelerin çocuklarını okullara götürdükleri belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)