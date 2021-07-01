Sinema Salonları açılıyor: İşte 2 Temmuz itibarıyla gösterime girecek 9 film!
Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında 9 film gösterime girecek.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir vizyona girmeyi bekleyen Hızlı ve Öfkeli 9, Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, Nazif Tunç'un filmi Karınca, Cruella, Ehrimen: Kanlı Yol, Azap, Salinger Yılım, Undine ve Lux Eterna vizyona girecek.
MERAKLA BEKLENEN FİLMLER VİZYONDA
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda aylardır kapalı olan sinema salonların yeniden açılmaya hazırlanıyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 9 (FAST AND FURİOUS 9)
Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster'in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki yapım, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor. Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır.
CRUELLA
Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser ve Kirby Howell-Baptiste'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Cruella filmini Craig Gillespie yönetti. Emma Stone'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki film, Disney'in klasik animasyonlarından 101 Dalmaçyalı'da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella'nın, alternatif bir hikayesini anlatıyor.
HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI
Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı; Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve Giray Altınok'un rol aldığı "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları", yerli komedi meraklılarının beğenisine sunulacak. Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı devam filmi, Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunlarına katılan Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın burada yaşadıklarını konu ediniyor.