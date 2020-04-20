Singapur koronavirüsle mücadelede nerede hata yaptı?
Koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek gösterilen ülkelerden biri olan Singapur'da 17 Mart'ta başlayan ikinci dalgayla vaka sayısı bir ayda 266'dan 6 bin 588'e çıktı.
Amerikan CNN Televizyonu, temas takip programıyla diğer ülkelerdeki gibi karantina önlemlerine başvurmadan salgını kontrol altında tutmayı başaran Singapur'un "başarı öyküsünde" neyin ters gittiğini araştırdı.
CNN'in haberinde özetle şöyle deniyor: "Singapur, 5,7 milyon nüfuslu bir ada ülkesi. Toplam 700 kilometrekarelik yüzölçümüyle New York'tan daha küçük bir şehir devleti. Bu yüzden vaka sayıları daha fazla önem taşıyor.
"Singapur, diğer büyük devletlerinin aksine önemli avantajlara sahip. Sadece Malezya'yla kara sınırı var. Ülkeye havayoluyla gelenleri sıkı bir şekilde kontrol edebiliyor. Ayrıca dünya standartlarında bir sağlık sistemine sahip. Singapur, sert önlemlere ve polisiye tedbirlere başvurmaya yatkın bir ülke ve bu durum, salgında hükümetin elini güçlendiriyor.
"Peki ne oldu da Singapur'da işler ters gitmeye başladı?
"Sorunun yanıtını kalabalık yatakhanelerde kalan göçmen işçilerde görülen ve şimdiye kadar göz ardı edilen vakalarla, karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin alınmadığı bir kentte hastalığın yayılma hızını hafife almakta aramak gerekiyor.