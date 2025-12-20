Sınıfta öğretmenlerini zorbalayan öğrencilerin cezaları belli oldu
Ankara'da bir lisede 61 yaşındaki öğretmenleri ile alay edip, öğretmenlerine yapmadıklarını bırakmayan öğrenciler hakkında verilen ceza belli oldu. Öğrencilerinden şikayetçi olmadığı öğrenilen öğretmenin ise olay sırasında yaralandığı için tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.
Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.
Öğretmenin 'oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve 'dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.
