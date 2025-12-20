  1. Anasayfa
  Sınıfta öğretmenlerini zorbalayan öğrencilerin cezaları belli oldu!

Sınıfta öğretmenlerini zorbalayan öğrencilerin cezaları belli oldu

Ankara'da bir lisede 61 yaşındaki öğretmenleri ile alay edip, öğretmenlerine yapmadıklarını bırakmayan öğrenciler hakkında verilen ceza belli oldu. Öğrencilerinden şikayetçi olmadığı öğrenilen öğretmenin ise olay sırasında yaralandığı için tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA / İHA
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı. 

Okul yönetimi, tepki çeken görüntülerle ilgili disiplin soruşturması başlattı. Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı. Öğrencilerden 5'ine örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.

Öğretmenin 'oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve 'dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı. 

Olayın ardından öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucu 5 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma, 2 öğrenciye de okul değişikliği cezası verildi.

