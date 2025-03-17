Sınıfta tavan çöktü, deprem oldu sandılar

‘FARKLI OKULDAN GELMİŞTİK’

Enes S.(15) ise “Aramızda en fazla benim kafama düştü, benim de bir sorunum yok. O yüzden bizi çıkarttılar. Okulumuz eskiydi, restore ediliyordu. Farklı okuldan buraya gelmiştik. Okulumuzun tekrardan yenilenmesini istiyoruz veya şu an yapılmakta olan okulumuzun da bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu.