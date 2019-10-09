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  3. 09 Ekim 2019 00:03

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale ilçesinde vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulundu. .

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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