Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi
TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Akçakale ilçesinde vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulundu. .
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu. GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN