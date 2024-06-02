Sınır ilçesinde petrol heyecanı

'DERECİK'İ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Şüphesiz bu ve buna benzer birçok yer altı ve yer üstü zenginliğimiz var. Maalesef bölgemiz çok farklı konularla gündemdeydi. Umarım bundan sonra yeni bir süreç başlar, çok umutluyuz. Yıllardır esprilere konu olan 'Petrolün üzerinde yatıyoruz' deyimi umarım gerçek olur. Derecik başta olmak üzere Hakkari ve çevresinin ciddi petrol rezervlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Gerek bilimsel çalışmalar gerekse yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Bir adım gerekiyordu. Hükümetimizin ve enerji firmalarının atmış olduğu adımı önemsiyoruz. Umarız devamı gelir. Başta Derecik olmak üzere Şemdinli, Yüksekova ve Hakkari'ye istihdam anlamında katkı sağlar. Bizim en büyük zenginliğimiz, Irak ve İran'a komşu olmamız. Şu ana kadar bunu değerlendiremiyorduk. Derecik artık diğer birleşenlerin de katkılarıyla bir cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.