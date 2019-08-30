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  3. 30 Ağustos 2019 17:25

Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Gurbetçi araçları Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti. .

Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren ve yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen "gurbetçiler" nedeniyle sınır kapılarında hareketlilik yaşanıyor. Gurbetçi araçları Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

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Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi, uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti. Memleketlerinden yola çıktıktan sonra ilk durakları Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, park alanında hem dinleniyor hem de ihtiyaçlarını gideriyor.

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Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Park alanında gümrük yetkilileri ve polis ekipleri gurbetçilere yardımcı oluyor. Almanya'ya dönen Ahmet Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, park sisteminin gurbetçilere kolaylık sağladığını söyledi.

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Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Her yıl dönüşte aynı hüznü yaşadıklarını anlatan Savaş, "Sevdiklerimizi geride bırakıp gurbete çıkıyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat versin seneye tekrar görüşmek üzere." dedi.

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