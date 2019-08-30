Sınır kapılarında 'gurbetçi' yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bu yıl kullanılmaya başlanan park sistemi, uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçti. Memleketlerinden yola çıktıktan sonra ilk durakları Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, park alanında hem dinleniyor hem de ihtiyaçlarını gideriyor.