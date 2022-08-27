Sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğu

'DUYGUSAL OLARAK YORGUNUZ'

Fransa'ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıranın kendisine gelmesini bekleyen Meryem Kütük, ailesiyle birlikte tatile geldiklerini belirterek, "Türkiye'de tatilimiz çok güzel, çok hızlı geçti. Bu yıl 6 hafta kaldık. Şu an çıkış yapacağız, hüzün var. Aileyi bırakıp gitmek çok zor, özleyeceğiz. Duygusal olarak yorgunuz. Allah kısmet ederse seneye yine geleceğiz" dedi.