Sınır kapısında 280 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince 2023 yılının başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 32 milyon lira değerinde 3 bin 426 cep telefonu, 5,5 milyon lira değerinde 170 bin 177 paket sigara, 4 milyon lira değerinde 10 bin 219 elektronik sigara ve aksamına el konuldu. Yıl başından bugüne kadar Habur'da toplamda 280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.