Sınır kapısında radyasyon alarmı !

Gürcistan Gümrük Kapısı'ndaki cihazlar radyasyon alarmı verdi, sınır kapısı 2,5 saat geçişlere kapatıldı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığı tespit edildi ve Türkiye uyarıldı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) hattındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salınımı olduğu ihbarı üzerine Ankara’dan gelen Türkiye Atom Eneriji Kurumu (TAEK) heyeti bölgede inceleme yaptı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Heyetin yaptığı ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığı belirlendi. Sağlıkla ilgili sıkıntının olmayışı sevindirici" dedi.



