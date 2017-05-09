Sınır kapısında radyasyon alarmı !
Türkgözü Sınır Kapısı'nda radyasyon tespit edildi.
Gürcistan Gümrük Kapısı'ndaki cihazlar radyasyon alarmı verdi, sınır kapısı 2,5 saat geçişlere kapatıldı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığı tespit edildi ve Türkiye uyarıldı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) hattındaki kaynak çalışmalarında radyasyon salınımı olduğu ihbarı üzerine Ankara’dan gelen Türkiye Atom Eneriji Kurumu (TAEK) heyeti bölgede inceleme yaptı. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Heyetin yaptığı ölçüm ve incelemeler sonucunda insan sağlığını tehdit edici ve sıkıntıya sokacak herhangi bir şeyin olmadığı belirlendi. Sağlıkla ilgili sıkıntının olmayışı sevindirici" dedi.
Olay 4 Mayıs Perşembe günü Türkgözü Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Sınır kapısına 5 metre uzaklıkta TANAP’a ait boru hatlarında kaynak çalışmalarının yapıldığı sırada radyasyon salınımı meydana geldi. Gürcistan Gümrük Kapısı’ndaki cihazlar radyasyonu algılayarak uyarı verdi.
Tiflis’ten gelen ekip, bölgede araştırma yaparak sınırı yaklaşık 2.5 saat geçişlere kapattı. Salınımın Türkiye tarafından kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine Türkiye uyarıldı. Bunun üzerine Ardahan İl Afet Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ankara’ya durumun bildirilmesi üzerine gelen 3 kişilik TAEK heyeti, kaynak çalışmalarının yapıldığı borularda radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Çevreye güvenlik şeridi çekildi, üzerinde ’Dikkat radyasyon var’ yazılı uyarı levhaları asıldı. Ankara’dan gelen heyettekiler, yaptıkları araştırmanın ardından bir açıklama yapmadı.