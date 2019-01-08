Sinir krizi geçiren genç her şeyi sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren gencin polis ekiplerini dinlememesi ve sokağa eşyalarını atmaya devam etmesi üzerine dükkanları zarar gören işyeri sahipleri duruma isyan etti. Bunun üzerine olay yerine 3 ayrı özel harekat polisi ve itfaiye ekipleri yollandı. Sonrasında bakın neler yaşandı?