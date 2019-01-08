Sinir krizi geçiren genç her şeyi sokağa fırlattı
Antalya'daki apartmanda sinir krizi geçiren gencin evindeki tüm eşyaları balkondan sokağa fırlattı.
Antalya'daki bir apartmanda sinir krizi geçiren gencin evindeki tüm elektronik eşyaları balkondan sokağa fırlatması mahalleyi ayağa kaldırdı. Sokağı savaş alanına çeviren genç, olay yerine özel harekat ekiplerinin gelmesiyle kontrol altına alınabildi.
Sinir krizi geçiren gencin polis ekiplerini dinlememesi ve sokağa eşyalarını atmaya devam etmesi üzerine dükkanları zarar gören işyeri sahipleri duruma isyan etti. Bunun üzerine olay yerine 3 ayrı özel harekat polisi ve itfaiye ekipleri yollandı. Sonrasında bakın neler yaşandı?
Yaptıklarıyla tüm sokağı ayağa kaldırdı
Antalya’da sinir krizi geçiren genç, evindeki elektronik eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Ortalığı savaş alanına çeviren genç, müzakereci özel harekat polisinin beresiyle ikna edildi. Sakinleştirilen genç, kafasına taktığı bereyle birlikte ambulansa alınıp hastaneye kaldırılırken, sokakta hurdaya dönen eşyaları atık toplayan bir gencin götürmeye çalışması da komik anların yaşanmasına neden oldu.
Polisi alarma geçiren olay, dün öğle saatlerinde Hurma Mahallesi Bileydiler Caddesi'ndeki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Burak K. (25) sinir krizi geçirerek fırın, televizyon, vantilatör gibi elektronik eşyaları balkondan çevreye fırlatmaya başladı.