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Sinir krizi geçiren vatandaş öfkesini banka ATM'lerinden çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, sopa ve çöp bidonlarıyla ATM makinalarını kullanılamaz duruma getirdi.

Kaynak: İHA
Sinir krizi geçiren vatandaş öfkesini banka ATM'lerinden çıkardı - Resim: 1

Olay, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Oba kavşağında bulunan toplu ATM cihazlarının bulunduğu yerde gerçekleşti. M.Ç. (41) isimli şahıs, elinde sopa ve çöp bidonu ile ATM cihazlarını kullanılamaz hale getirdi.

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Sinir krizi geçiren vatandaş öfkesini banka ATM'lerinden çıkardı - Resim: 2

Olayı gerçekleştiren şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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Sinir krizi geçiren vatandaş öfkesini banka ATM'lerinden çıkardı - Resim: 3

Oba kavşağındaki ATM'lere zarar verdikten sonra başka bir bankanın ATM'sine zarar vermek için olay yerinden ayrılan şahıs, başka bir bankanın cihazlarına zarar verdikten sonra akülü bisiklet ile olay yerinden ayrıldı.

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Sinir krizi geçiren vatandaş öfkesini banka ATM'lerinden çıkardı - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan M.Ç. gözaltına alındı. ATM'lere saldırı anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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