Sınır ötesi operasyonlara yerli ırk köpek
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından üretimi ve eğitimi yapılan yerli ırk Zerdava cinsi köpekler, sınır ötesi operasyonların vazgeçilmezi olacak. Trabzon yöresine has Zerdava, terör bölgelerinde bomba ve mayın arayıp teröristlerin izini sürecek.
Zekâsı ve cesareti ile meşhur, ancak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Zerdava cinsi köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Bursa Gemlik Askerî Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında üretilip aynı zamanda eğitiliyor.
Mayın, bomba, narkotik madde arama ve canlı kurtarma operasyonları için eğitilen ilk yerli ırk olma özelliğine sahip Zerdava cinsi köpekler eğitimlerde gösterdikleri üstün başarılarla yabancı ırkların önüne geçmiş durumda.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında 2016 yılında başlatılan projeyle, genellikle Trabzon'da av ve çoban köpeği olarak kullanılan yerli ırk Zerdava'nın, askerî alanda eğitilmesine başlandı.