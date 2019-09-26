Sınır ötesi operasyonlara yerli ırk köpek

Zekâsı ve cesareti ile meşhur, ancak nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Zerdava cinsi köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Bursa Gemlik Askerî Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında üretilip aynı zamanda eğitiliyor.