Sınıra binlerce asker yığdılar!
Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı, sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara arabuluculuk önerdi.
Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı, sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara arabuluculuk önerdi.
Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.
İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.