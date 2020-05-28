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  3. 28 Mayıs 2020 14:50

Sınıra binlerce asker yığdılar!

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı, sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara arabuluculuk önerdi.

Sınıra binlerce asker yığdılar!

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan arasındaki gerilim zirveye çıktı, sınır hattında askeri hareketlilik var. ABD lideri Trump, taraflara arabuluculuk önerdi.

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Sınıra binlerce asker yığdılar!

Çin'le Hindistan arasındaki tartışmalı Himalayalar sınırında son haftalarda tırmanan gerginlik, iki ülkenin bölgeye binlerce asker sevk etmesi ve tahkimat yapmasıyla yeni bir boyuta taşındı.

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Sınıra binlerce asker yığdılar!

İki ülke askerleri arasında 5 ve 9 Mayıs tarihlerinde Pangong Gölü ve Kuzey Sikkim'de yumruk yumruğa kavga yaşanmış, görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Sınıra binlerce asker yığdılar!

100 kadar askerin yaralandığı olayların ardından, Çin tartışmalı Ladakh sınır bölgesindeki hassas noktalara binlerce asker gönderip çadırlar kurdu.

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