Sınıra on binlerce asker yollayıp Çin'e meydan okudular!
Hindistan, nükleer rakibi Çin'i provoke edebilecek son hamlesiyle yaklaşmakta olan savaşın gelişini iyiden iyiye hızlandırdı.
İki taraf geçen yıl bir dağ savaşında karşı karşıya gelmiş ve 1962'deki Çin-Hint Savaşı'ndan bu yana görülen en kanlı günlerde, çivili sopalar ve taşların kullanıldığı çatışmada çok sayıda asker vahşice hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Çin'in tepkisini çekmesine kesin gözüyle bakılan bir adım attı ve tartışmalı Himalaya sınırına 50 bin asker daha yerleştirdi.
Kaynaklar Bloomberg'e verdiği demeçte, Hindistan'ın son üç ay içinde sınıra asker ve savaş uçağı göndererek toplam birlik sayısını 200 bin çıkarttığını ve bunun da geçen yıla göre yüzde 40'lık bir artış anlamına geldiğini söyledi.
Çin'in ne kadar birliğe sahip olduğu belli değil ama tundradaki altyapısını pistler, savaş uçakları için bombaya dayanıklı sığınaklar, obüsler ve ileri karakollarla güçlendirdi.