Sınıra teknolojik kalkan: Mehmetçik yerli ve milli sistemlerle kuş uçurtmuyor
Mehmetçik, Suriye sınırındaki Darmık Hudut Karakolu'nda, yerli ve milli sistemlerle 7/24 sınır güvenliğini sağlıyor. İHA ve termal kameralar sayesinde yasa dışı geçişlere anında müdahale ediliyor.
Kilis şehir merkezine 45 kilometre mesafede bulunan ve Suriye sınırında stratejik konuma sahip olan Darmık Hudut Takım Karakolu'nda bulunan Mehmetçik, 24 saat teyakkuz halinde görev yapıyor.
Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla yerli ve milli silah, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla desteklenen askerler, hem sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı hem de yasa dışı geçişlerin engellenmesi için gece gündüz nöbet tutuyor.
Yerli ve milli ileri teknolojik donanımlarla sınır güvenliği
Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında beton bloklar (MBD duvar), tel üstüvaneler, asfalt devriye yolları ve balistik nöbet kuleleri bulunan karakolda, termal kameralar, insansız hava araçları (İHA) ve yerli ve milli gelişmiş radar sistemleriyle sınır hattını sürekli izleyen güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz duruma anında müdahale ediyor.
Mehmetçik, sınırdaki yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve bölge halkının güvenliğinin sağlanması için büyük bir kararlılıkla çalışıyor.