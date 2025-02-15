Sınıra teknolojik kalkan: Mehmetçik yerli ve milli sistemlerle kuş uçurtmuyor

Yerli ve milli ileri teknolojik donanımlarla sınır güvenliği

Hudut hattında sınır fiziki güvenlik sistemleri kapsamında beton bloklar (MBD duvar), tel üstüvaneler, asfalt devriye yolları ve balistik nöbet kuleleri bulunan karakolda, termal kameralar, insansız hava araçları (İHA) ve yerli ve milli gelişmiş radar sistemleriyle sınır hattını sürekli izleyen güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuz duruma anında müdahale ediyor.