Sınırda 15 kilometrelik TIR kuyruğu

‘ŞOFÖRLERİMİZ ARAÇ İÇİNDE BEKLİYOR’

Karayolundaki TIR kuyruğunun Arhavi’ye kadar uzandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, “Sarp Sınır Kapısı’ndan, Kafkas cumhuriyetlerine yaklaşık 14 ülkeye bu kapıdan geçişler sağlanıyor. Dönem dönem bazı sorunlar yaşanıyor. İhracatımız yüzde 30 ile 40 arasında arttı. Bu TIR çıkışlarının yani nakliyenin arttığı anlamına geliyor.