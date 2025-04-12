Sınırda hareketlilik sürüyor: Yıllar sonra vatanlarına kavuştular

Ortaokul öğrencisi Beyan Hatip (16), 7 yıldan beri ailesi ile birlikte yaşadığı İzmir’den artık özgür ve hür olan ülkesine gittiğini, kendilerini tüm akrabalarının beklediğini söyledi. Hatip, “İzmir’de ortaokul 7’nci sınıf öğrencisiydim. Beşar gitti. Yeni yönetim oldu. Suriye’ye gidiyoruz ve orada ülkemizi yeniden geliştireceğiz. Türkiye’ye teşekkür ederiz. Orada bizleri tüm akrabalarım bekliyor ve arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Onları çok özleyeceğim” dedi.