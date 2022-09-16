Sınırda hummalı çalışma: 64 kilometrelik Türk Seddi böyle görüntülendi
Van'ın İran sınırına kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla inşa edilen güvenlik duvarının 64 kilometresi tamamlandı. Ayrıca 283 kilometre de hendek kazıldı.
Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmaları devam ediyor.
İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, sınırdaki güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol altında tutuyor.
Harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler ve insansız hava araçlarıyla teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri yasa dışı faaliyetleri anında müdahaleyle engelliyor.
283 KİLOMETRE HENDEK KAZILDI
İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan 295 kilometrelik sınır hattında ihalesi yapılan 164 kilometrelik bölümün 64 kilometresinde duvar çalışmaları tamamlandı.