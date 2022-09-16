Sınırda hummalı çalışma: 64 kilometrelik Türk Seddi böyle görüntülendi

Düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-İran sınırında güvenlik duvarı, yeni kulelerin inşası ve hendek kazma çalışmaları devam ediyor.