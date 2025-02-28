Sınırdaki bitmek bilmeyen 3 km'lik kabus kamerada

Tır sürücüleri, geçiş için günlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek yaşadıkları sıkıntıların işlerini aksattığını ve geçişlerdeki gecikmelerin çözülmesi için yetkililerden yardım talep ettiklerini ifade etti. Bekleme sürelerinin 5 ile 7 gün arasında değiştiğini belirten sürücüler, bu süreçte büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı.