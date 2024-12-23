Sınırdaki bitmek bilmeyen kilometrelerce kabus kamerada
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı Sarp Sınır Kapısı'nda geçiş yapmak için sıra bekleyen tırlar, Artvin'in Hopa ilçesinde büyük bir yoğunluğa neden oluyor.
Kaynak: İHA
İhracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan tırlar, özellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için beklerken, Karadeniz Sahil Yolu'nun her iki yönünde park ederek uzun kuyruklar oluşturuyor.
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Tır kuyruğu zaman zaman Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzanıyor. Tır parklarının yetersizliği ya da sürücülerin park ücretlerini ödemek istememesi nedeniyle yol kenarına park eden araçlar, trafiği aksatmanın yanı sıra ölümlü trafik kazalarına da yol açıyor.
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Hopa'da bu yoğunluk artık günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Sokak aralarına, mahallelere ve çocuk parklarına kadar uzanan park halindeki tırlar, kentte ciddi bir sorun oluşturuyor.
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