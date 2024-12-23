Sınırdaki bitmek bilmeyen kilometrelerce kabus kamerada

Tır kuyruğu zaman zaman Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzanıyor. Tır parklarının yetersizliği ya da sürücülerin park ücretlerini ödemek istememesi nedeniyle yol kenarına park eden araçlar, trafiği aksatmanın yanı sıra ölümlü trafik kazalarına da yol açıyor.