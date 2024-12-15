Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı

Suriye’nin Deraa kentinde 2011 yılı ilkbaharında daha fazla özgürlük ve demokrasi isteğiyle başlayan sokak gösterileri rejim unsurlarının silah kullanması ve can kayıplarının yaşanmasıyla iç savaşa dönüştü. Kısa sürede tüm ülkeye yayılan çatışmalar nedeniyle siviller 2013 yılı sonundan itibaren Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra hava saldırılarından korunmak için güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına göç etti.