Sınırdaki çadır kentten geriye bu görüntüler kaldı
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası Türkiye sınırına yakın mesafede kurulan çadırlarda yaşayan on binlerce Suriyeli evlerine dönmeye başladı. Bir zamanlar binlerce çadırın yer aldığı sınır hattındaki bölgeden geriye bu görüntüler kaldı...
Suriye’nin Deraa kentinde 2011 yılı ilkbaharında daha fazla özgürlük ve demokrasi isteğiyle başlayan sokak gösterileri rejim unsurlarının silah kullanması ve can kayıplarının yaşanmasıyla iç savaşa dönüştü. Kısa sürede tüm ülkeye yayılan çatışmalar nedeniyle siviller 2013 yılı sonundan itibaren Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra hava saldırılarından korunmak için güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına göç etti.
Suriye içinde kalan ve Türkiye sınırına yakın noktaya gelen yaklaşık 2 milyon Suriyeli sivil Azez ile Cerablus kentleri arasındaki bölgelerde oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla yaşamlarını zor koşullar altında sürdüren Suriyeliler, son olarak birçok şehrin rejimden kurtarılmasıyla evlerine dönmeye başladı.
ON BİNLERCE AİLE EVLERİNE DÖNDÜ
Türkiye sınırına 1 kilometre mesafede Halep’e bağlı Azez ilçesinin Succu bölgesinde bulunan ve 15 gün öncesine kadar binlerce çadırın bulunduğu alanlarda kalan on binlerce Suriyeli aile muhalif grupların şehirlerde kontrolü sağlamasının ardından evlerinin yolunu tuttu.
Kendi ülkesinde göçmen olan Suriyeliler, şehirlerinin özgürleştirilmesinin ardından çadırlarını ve içindeki eşyalarını toplayıp kamyonetlere yükleyerek Halep, Şam, Hama, Humus ve farklı bölgelerdeki evlerine yeniden dönmeye başladı. Suriyelilerin evlerine dönmesinin ardından geçmişte binlerce çadırın yer aldığı bölgede ise geriye çadırların yıkılmasına engel olması için kurulan briket ve taş enkazı kaldı.