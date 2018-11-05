Sınırımızdaki 50 milyon m2 mayından temizlendi

Mayınların temizlenmesi konusunda büyük aşama kat edildi. Sınırımızdaki 50 milyon m2 alan mayından arındırıldı. 214 milyon m2’lik mayınlı arazi 164 milyon m2’ye düştü. Bu arazilerde üretim yapılması için tarımsal projelere hız verildi.