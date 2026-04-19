Sınırın sıfır noktasında dev hasat: Tarla fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü, vatandaş endişeli!
Hatay Reyhanlı’da, Suriye sınırının sıfır noktasında yılın ilk soğan hasadı heyecanı yaşanıyor. Amik Ovası’nın bereketli topraklarında dönüm başına 5 ton rekolte beklenirken, tarladan çıkış fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı.
Suriye sınırının sıfır noktasında olan Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde 500 dönümlük tarlada, ekimi yapılan soğanda da bereketli hasat başladı.
Geçen yıla göre bereketli yağışların olduğu Amik Ovası'nda rekoltenin yüksek olduğu soğan, tarladan 22 TL ile 25 TL'yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor.
Rekoltenin dönüm başına 5 ton beklendiği soğan, ihracat yoluyla Rusya ve Suriye başta olmak üzere yurtiçindeyse 81 ile gönderiliyor.
