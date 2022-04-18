Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör hedefleri obüslerle de hedef alındı.
TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı.
1 / 10
'Pençe-Kilit’ adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı.
2 / 10
Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vuruldu.
3 / 10
Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı.
4 / 10