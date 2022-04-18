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  4. Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu

Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör hedefleri obüslerle de hedef alındı.

Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu - Resim: 1

TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan operasyon başlattı.

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Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu - Resim: 2

'Pençe-Kilit’ adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı. 

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Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu - Resim: 3

Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vuruldu.

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Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu - Resim: 4

Hakkari'nin sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde de hareketlilik yaşandı.

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