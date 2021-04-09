Sinop'ta hortum paniği kamerada
Sinop açıklarında hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından rüzgar etkisini gösterdi. Karadeniz açıklarında ise hortum oluştu.
1 / 5
Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.
2 / 5
Hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3 / 5
O anları kaydeden bir kişi, "Buraya doğru geliyor, bizim eve doğru gelmesin. Valla geliyor, gittikçe büyüyor" ifadeleri kullandı.
4 / 5