Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne ziyaretçi akını

"Kurban Bayramı tatilinde geçmiş yıllara oranla Erfelek Tatlıca Şelaleleri, büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle son 3 yılda bu ziyaretçi sayısında artış olduğunu da gözlemliyoruz. 2017 yılında 180 bin olan Tatlıca Şelaleleri ziyaretçi sayısı, 2018’de 210 bine yaklaştı, bu yıl ise bugün itibariyle, daha yeni yıla 4 ay varken ulaştığımız ziyaretçi sayısı ise 226 bin rakamında. Bu gerçekten iyi bir rakam. Yılsonuna kadar 250 bini geçeceğiz diye tahmin ediyorum" dedi.