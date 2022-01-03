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Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı...

Koronavirüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma, Sinovac aşısı ile ilgili bir sonucu gözler önüne serdi.

Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı... - Resim: 1

Koronavirüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma Türkiye'de de kullanılan Sinovac'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.

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Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı... - Resim: 2

Şili’de yapılan bir araştırma Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın Omicron varyantına karşı etkisini gözler önüne serdi.

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Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı... - Resim: 3

Bilim insanları Papalık Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın erken dönem sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

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Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı... - Resim: 4

Bilim insanları, Sinovac’ın geliştirdiği ve Türkiye’de de “Çin aşısı” olarak bilinen ve kullanılan aşının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.

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