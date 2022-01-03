Sinovac aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç: Üçüncü doz aşı...
Koronavirüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma, Sinovac aşısı ile ilgili bir sonucu gözler önüne serdi.
Koronavirüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili bir araştırma Türkiye'de de kullanılan Sinovac'ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
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Şili’de yapılan bir araştırma Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac’ın Omicron varyantına karşı etkisini gözler önüne serdi.
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Bilim insanları Papalık Katolik Üniversitesi’nde yapılan araştırmanın erken dönem sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
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Bilim insanları, Sinovac’ın geliştirdiği ve Türkiye’de de “Çin aşısı” olarak bilinen ve kullanılan aşının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
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