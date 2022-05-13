Sır cinayette şok gelişme: Müge Anlı'ya reklam arasında itiraf etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Muhammet Burhan olayında şoke eden bir gelişme yaşandı. Cinayete kurban giden Muhammet Burhan'ın eşi Fatma, reklam arasında Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Amasya'da öldürülen Muhammet Burhan cinayetinin failleri araştırılıyor. Başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan ve onun sevgilisi Selami Şen, şüphelerin merkezinde yer alıyor. Müge Anlı'da günlerdir sevgilisi Selami Şen'i savunan Fatma Burhan 13 Mayıs 2022 tarihli yayında bomba itiraflarda bulundu. Fatma Burhan, Selami'nin balığa gidiyorum diyerek Muhammet'i öldürmeye gitmiş olabileceğini itiraf etti. Müge Anlı'ya reklam arasında itiraflarda bulunan Fatma bombaları patlattı:
Müge Anlı'da günlerdir Amasya'da öldürülen 2 çocuk babası 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayeti konuşuluyor. Muhammet Burhan'ın ölümü ile ilgili Müge Anlı'ya göre şüphelilerin başında iki isim geliyor. Bu isimler Muhammet'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami Şen... Fatma Burhan şimdiye kadar hep sevgilisini savunmuştu. Fatma günler sonra ilk kez konuşmaya ve itiraflarda bulunmaya başladı.
Müge Anlı 13 Mayıs 2022 cuma günü gerçekleştirdiği canlı yayında Fatma Burhan'ın çözülmesini sağladı. Fatma Burhan, sevgilisinin arkasında durmayı bıraktı ve eşinin katilinin Selami Şen olabileceğini itiraf etti. Fatma itirafı yapmadan önce Müge Anlı'ya arkada size anlatırım dedi. Canlı yayına reklam arası verildi. Reklam arası sırasında Fatma, sevgilisi Selami'nin o gün balığa gideceğim dediğini ve o sırada eşini öldürmüş olabileceğini itiraf etti.
Fatma reklam arasındaki konuşmada Müge Anlı'ya söylediklerini canlı yayında da anlattı. Fatma 'Selami'den başka cinayeti işleyebilecek bir kişinin aklına gelmediğini, bu yüzden cinayetten hemen sonra bunu sorduğunu belirtti. İşte Fatma'nın itirafları: