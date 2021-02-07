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  3. 07 Şubat 2021 22:12

Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı

Boks eldivenlerini taktı kendisini yaralayan buzdan intikam aldı. Sıra dışı görüntüler Gürcistan'da kaydedildi.

Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı

Boks eldivenlerini taktı kendisini yaralayan buzdan intikam aldı. Sıra dışı görüntüler Gürcistan'da kaydedildi.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı

Karma dövüş sanatları uzmanı Merab Dvalishvili, bir kaç gün önce buz tutmuş nehre dalış yapmaya çalışırken yaralanmıştı. Bu kez dalış için değil intikam almak için nehre giden adam eldivenlerini takarak buzu yumrukladı.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı

Dövüşçünün buz tutan nehirden aldığı sıra dışı intikam kameralara işte böyle yansıdı.

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Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı

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