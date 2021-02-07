Sıra dışı intikam! Profesyonel dövüşçü böyle intikam aldı
Boks eldivenlerini taktı kendisini yaralayan buzdan intikam aldı. Sıra dışı görüntüler Gürcistan'da kaydedildi.
Boks eldivenlerini taktı kendisini yaralayan buzdan intikam aldı. Sıra dışı görüntüler Gürcistan'da kaydedildi.
Karma dövüş sanatları uzmanı Merab Dvalishvili, bir kaç gün önce buz tutmuş nehre dalış yapmaya çalışırken yaralanmıştı. Bu kez dalış için değil intikam almak için nehre giden adam eldivenlerini takarak buzu yumrukladı.