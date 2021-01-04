Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı
04 Ocak 2021 10:44
Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı
Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla güncellendi. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...
10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar
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9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar
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8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar
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7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar