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  3. 04 Ocak 2021 10:44

Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerini gösteren Bloomberg Milyarderler Endeksi 2021 yılının ilk günleri itibarıyla güncellendi. Listenin zirvesinde yine teknoloji dünyasından tanıdığımız isimler yer aldı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi...

Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

10- Oracle'ın kurucusu Larry Ellison: 79.7 milyar dolar

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Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

9- Google kurucularından Sergey Brin: 79.8 milyar dolar

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Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

8- Microsof'un eski CEO'su Steve Ballmer: 80.4 milyar dolar

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Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 10 insanı

7- Google kurucularından Larry Page: 82.4 milyar dolar

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