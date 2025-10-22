Sırbistan'da parlamento binası önünde ''terör'' saldırısı

"Saldırının motivasyonu siyasi"

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ise saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, zorlu bir ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Yaralı şahsın parlamento önündeki çadır kampında kalmadığını da sözlerine ekleyen Loncar, saldırının motivasyonunun siyasi olduğunu savundu. Belgrad'daki Acil Tıp Merkezi önünde gazetecilere konuşan Loncar, "Az önce vurulan ve yakılmaya çalışılan adamla konuştum. Bilinci yerinde, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Mermi sağ kasığından geçmiş ve büyük bir damarı zedelemiş" dedi.

Loncar, yaralının saldırganı daha önce hiç görmediği bilgisini paylaştı. Saldırganın kendi siyasi görüşlerine katılmayan insanlara ateş ettiğini söyleyen Loncar, "Birkaç kez ateş ettikten sonra bunu yeterli bulmayıp insanları yakmak için yangın çıkardı" ifadelerini kullandı.