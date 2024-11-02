Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü
Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Sırbistan’da Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda korkunç anlar yaşandı.
1 / 14
Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun çatısının bir kısmının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
2 / 14
Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktarırken, “Bu, birkaç saat daha sürecek olan son derece zor bir kurtarma operasyonu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 80 kurtarma görevlisi ve ağır iş makinelerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.
3 / 14
Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu binanın 1964 yılında inşa edilmiş olmasına bakmaksızın, bu trajedinin sorumlularının tespit edilmesi konusunda ısrarcı olacağız” dedi.
4 / 14