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Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü

Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü - Resim: 1

Sırbistan’da Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda korkunç anlar yaşandı. 

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Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü - Resim: 2

Sırbistan’ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun çatısının bir kısmının çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

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Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü - Resim: 3

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktarırken, “Bu, birkaç saat daha sürecek olan son derece zor bir kurtarma operasyonu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 80 kurtarma görevlisi ve ağır iş makinelerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü - Resim: 4

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu binanın 1964 yılında inşa edilmiş olmasına bakmaksızın, bu trajedinin sorumlularının tespit edilmesi konusunda ısrarcı olacağız” dedi.

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