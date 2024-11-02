Sırbistan'da tren istasyonunun çatısı çöktü: 11 kişi öldü

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktarırken, “Bu, birkaç saat daha sürecek olan son derece zor bir kurtarma operasyonu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 80 kurtarma görevlisi ve ağır iş makinelerimiz çalışıyor” ifadelerini kullandı.