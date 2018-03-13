Şırnak yeni haliyle havadan görüntülendi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için 9 bin 215 konut inşa ediyor. Şırnak Cizre ve Silopi'de inşa edilip, teslimlere başlanan konutlar insansız hava aracı (İHA) ile havadan görüntülendi.
Yeni bir Şırnak inşa ettiklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, Şırnak'a terörden zarar gören aileler için 9 bin 215 konutun inşasına devam ettiklerini belirterek, Silopi'de 236 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Konutları ve sosyal donatıları ile yeni bir Şırnak inşa ettiklerini belirten Turan, "Konutlarımızın 5 bin 676 adeti Şırnak merkezde, 3 bin 87 adeti Cizre'de, 216 adeti ise İdil'de inşa ediliyor. Silopi'de inşa ettiğimiz 236 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.
"25 BİN KONUT ÇUKUR OLAYLARINDAN ETKİLENEN AİLELERE VERİLECEK"
Terörden zarar gören vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için konutların inşasına hızla devam ettiklerini vurgulayan Turan, "Mart ayının sonuna kadar Cizre ve İdil'de inşası devam eden 2 bin 699 konutumuzu da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.