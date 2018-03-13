Şırnak yeni haliyle havadan görüntülendi

Yeni bir Şırnak inşa ettiklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, Şırnak'a terörden zarar gören aileler için 9 bin 215 konutun inşasına devam ettiklerini belirterek, Silopi'de 236 konutu vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Konutları ve sosyal donatıları ile yeni bir Şırnak inşa ettiklerini belirten Turan, "Konutlarımızın 5 bin 676 adeti Şırnak merkezde, 3 bin 87 adeti Cizre'de, 216 adeti ise İdil'de inşa ediliyor. Silopi'de inşa ettiğimiz 236 konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik" dedi.

