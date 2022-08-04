Şırnak'ta böcek istilası! Kimse dışarı çıkamıyor

Bir hafta süren istila havalar soğuyunca bitiyor. Ömer Engin adlı bir çocuk, "Her yıl böyle oluyor, herkes evde şimdi. Işıkları açtığımızda evlere geliyorlar kapatıyoruz. Hepsi sokak lambalarına geliyor. Biz de uzaktan bakıyoruz" dedi.