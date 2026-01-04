Şırnak'ta can pazarı! Yola ve eve çığ düştü; 5 kişi mahsur kaldı!
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yola ve bir evin üzerine çığ düştü. Kar yığınlarıyla kaplanan evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde dün gece saatlerinde yola çığ düştü.
Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.
ÇIĞ DÜŞEN EVDEKİ 5 KİŞİ KURTARILDI
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyündeki bir eve de çığ düştü. Evin çevresi kar yığınlarıyla kaplandı.
