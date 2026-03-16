Şırnak'ta sağanak felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!
Şırnak'ın Uludere ilçesinde sağanak yağış sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bir güvenlik görevlisinin yaklaşan sel sularından saniyelerle kaçışı ve bir köpeğin yaşam mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan paniğe neden oldu. Sel sularının hızla köy içine ilerlediği anlarda özel bir şirkette görev yapan güvenlik görevlisi, selin geldiğini fark ederek bulunduğu noktadan koşarak uzaklaştı ve son anda canını kurtardı.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bulunduğu noktadan hızla uzaklaşan güvenlik görevlisi, saniyelerle selin altında kalmaktan kurtuldu.
Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de sel sularına karşı mücadele ederek sürüklenmemek için büyük çaba sarf ettiği ve kendini güvenli bir noktaya attığı görüldü. Sel ve heyelan nedeniyle bazı hayvanların suya kapıldığı, bazı evlerin ise toprak kayması nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.