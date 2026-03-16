Şırnak'ta sağanak felakete dönüştü: Güvenlik görevlisi canını zor kurtardı!

Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de sel sularına karşı mücadele ederek sürüklenmemek için büyük çaba sarf ettiği ve kendini güvenli bir noktaya attığı görüldü. Sel ve heyelan nedeniyle bazı hayvanların suya kapıldığı, bazı evlerin ise toprak kayması nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.