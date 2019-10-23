Şırnak'ta şehit edilen 5 güvenlik görevlisi için anıt
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Aksoy köyünde, terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 güvenlik korucusu için yaptırılan anıt, törenle açıldı. .
Şırnak'ın İdil ilçesi Aksoy Köyünde terör örgütü PKK tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda şehit olan 5 güvenlik korucusu için köy meydanında Şehitlik Anıtı yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler, köye giriş sırasında yol kenarında öğrenciler tarafından Tük bayraklarıyla karşılandı.
Anıtın açılış törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ" Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik korucuların öz geçmişlerin okunmasıyla devam etti.
Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sağlanan birlik ve beraberliğin önemine değinerek, mevcut olan tablonun devam etmesi gerektiğini ve böylelikle hiçbir şer odağın nifak koyamayacağını söyledi. Vali Pehlivan, "Bugünkü bu tablo hiçbir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesidir. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü biz gücümüzü tarihimizden, inanç değerlerimizden milli ve manevi kaynaklarımızdan alıyoruz.