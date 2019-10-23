Şırnak'ta şehit edilen 5 güvenlik görevlisi için anıt

Açılış töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, sağlanan birlik ve beraberliğin önemine değinerek, mevcut olan tablonun devam etmesi gerektiğini ve böylelikle hiçbir şer odağın nifak koyamayacağını söyledi. Vali Pehlivan, "Bugünkü bu tablo hiçbir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesidir. Geleceğe umutla bakıyoruz, çünkü biz gücümüzü tarihimizden, inanç değerlerimizden milli ve manevi kaynaklarımızdan alıyoruz.