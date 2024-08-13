  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın kuzeyinden düzenlene saldırı sonrasında Şırnak'ta madencilik işletmesine ait bir servis aracı ve bir otomobilde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama yaşandı. 

1 / 4
Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edilirken patlamada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.

2 / 4
Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3
3 / 4
Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
4 / 4