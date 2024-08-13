Şırnak'ta terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın kuzeyinden düzenlene saldırı sonrasında Şırnak'ta madencilik işletmesine ait bir servis aracı ve bir otomobilde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırı sonucu, Silopi ilçesi Çalışkan beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama yaşandı.
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Olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edilirken patlamada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesine sevk edildi.
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